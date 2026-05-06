Caso Sanident Federconsumatori apre il fronte legale | partite le prime diffide

Federconsumatori ha iniziato azioni legali in risposta alla chiusura improvvisa della clinica dentale di via Brin. Il presidente campano ha dichiarato che centinaia di cittadini si trovano senza le cure già pagate, nonostante i finanziamenti siano ancora attivi. Sono state inviate le prime diffide per tutelare i diritti dei pazienti e chiarire la situazione legata alla chiusura. La vicenda riguarda utenti coinvolti nel caso Sanident, ora al centro di un'inchiesta legale.

NAPOLI – È partita nelle scorse ore la prima delle diffide ad adempiere che Federconsumatori Campania APS, attraverso il legale dell’associazione Carlo Spirito, sta inviando alla Sanident di via Brin e, congiuntamente, alla Dd Società tra Professionisti S.r.l. che condivide la sede, per il caso che ha già portato all’apertura di un fascicolo della Procura di Napoli: la chiusura improvvisa dell’ambulatorio odontoiatrico, lo scorso 20 marzo, con il successivo sfratto per morosità e la rimozione dell’insegna il 22 aprile, che ha lasciato a metà delle cure oltre 150 pazienti, molti dei quali con interventi invasivi già avviati e finanziamenti ancora in corso di rimborso.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caso Sanident, Federconsumatori apre il fronte legale: partite le prime diffide Notizie correlate Caso Sanident, pazienti rimasti senza cure: Federconsumatori apre il fronte legaleÈ partita la prima diffida ad adempiere inviata da Federconsumatori Campania aps, tramite il legale Carlo Spirito, alla Sanident di via Brin e alla... LaLiga spinge sui VPN e apre il fronte legale contro la pirateria sportivaLaLiga avvia una nuova offensiva contro la pirateria sportiva chiedendo il blocco delle VPN in Spagna, coinvolgendo ProtonVPN, NordVPN e Telefónica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli - Caso Sanident, Federconsumatori avvia diffide: Pazienti lasciati a metà cure con rate ancora attive; Sanident, Federconsumatori avvia le diffide: pazienti napoletani abbandonati con le rate ancora attive; Aversa, nuovi laboratori e campo sportivo all’Its Andreozzi; Caso Sanident, Federconsumatori apre il fronte legale: partite le prime diffide. Napoli – Caso Sanident, Federconsumatori avvia diffide: Pazienti lasciati a metà cure con rate ancora attiveNapoli - Cure odontoiatriche interrotte, finanziamenti che continuano a essere addebitati e decine di pazienti rimasti senza risposte dopo la chiusura ... pupia.tv Napoli, caso Sanident: la Procura apre un fascicoloNapoli – La Procura della Repubblica di Napoli ha avviato accertamenti sulla vicenda della clinica odontoiatrica Sanident, situata in via Brin, che avrebbe ... cronachedellacampania.it L’ultimo caso è stato a Napoli, un centro odontoiatrico Sanident chiude improvvisamente - facebook.com facebook