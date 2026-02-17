laliga spinge sui vpn e apre il fronte legale contro la pirateria sportiva

LaLiga ha deciso di agire contro la pirateria sportiva dopo aver scoperto che molte persone usano VPN per accedere ai contenuti illegali. La causa è il crescente numero di utenti che aggirano le restrizioni geografiche, mettendo a rischio i diritti di trasmissione. La società ha avviato una battaglia legale per bloccare alcuni servizi di VPN in Spagna, coinvolgendo aziende come ProtonVPN, NordVPN e il provider telefonico Telefónica. Questa mossa mira a limitare le connessioni non autorizzate alle partite di calcio.

LaLiga avvia una nuova offensiva contro la pirateria sportiva chiedendo il blocco delle VPN in Spagna, coinvolgendo ProtonVPN, NordVPN e Telefónica come intermediari tecnologici. Il confine tra la tutela della neutralità della rete e la protezione della proprietà intellettuale si sta facendo sempre più sottile, delineando un nuovo campo di battaglia legale che vede contrapposti i colossi dell'audiovisivo e i fornitori di servizi di anonimato.

