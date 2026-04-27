Giallo di Pamela tappa lampo in procura per Francesco Dolci Le amiche della giovane in caserma a Bergamo

Lunedì mattina, intorno alle 11, un uomo si è recato spontaneamente in Procura. È la stessa giornata in cui alcune amiche della giovane coinvolta nel caso sono state ascoltate in caserma a Bergamo. La persona ha scelto di presentarsi senza essere convocata, mentre le indagini proseguono. La vicenda riguarda un episodio legato a una ragazza, e le autorità stanno raccogliendo testimonianze.

Francesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura lunedì mattina, 27 aprile, intorno alle 11. Assistito dall’avvocato Eleonora Prandi, avrebbe consegnato agli uffici di piazza Dante altro materiale, a suo dire utile a far luce sul caso di Pamela Genini, la 29enne già vittima di femminicidio la cui tomba è stata profanata e la testa asportata nel cimitero di Strozza. Una tappa lampo, quella di Dolci, che non avrebbe inteloquito con nessun magistrato, limitandosi a depositare il materiale. Al tempo stesso, al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo sarebbero in corso le audizioni di alcune amiche di Pamela e un ex fidanzato (non si tratta di Francesco Dolci).🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Giallo di Pamela, le 10 ore in caserma di Francesco Dolci e le foto delle viti ‘sospette’ Leggi anche: Pamela, il giallo della botola a casa di Francesco Dolci: un indizio fragile come un capello Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Chi è Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi | Non l'ho mai sognata dopo la morte. Giallo di Pamela, tappa lampo in procura per Francesco Dolci. Le amiche della giovane in caserma a BergamoFrancesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura lunedì mattina, 27 aprile, intorno alle 11. Assistito dall’avvocato Eleonora Prandi, avrebbe consegnato agli uffici di piazza Dante altro mate ... bergamonews.it Il giallo Pamela Genini a Quarto Grado | Corpo decapitato, l’ex Francesco Dolci e le accuse della madreChi ha decapitato il cadavere della povera Pamela Genini? E' quello che si chiederà questa sera Quarto Grado, le anticipazioni ... ilsussidiario.net