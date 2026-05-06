Il ministro della Giustizia ha incaricato un avvocato di avviare un'azione civile contro una nota conduttrice televisiva. La causa riguarda presunte affermazioni fatte durante una trasmissione, che sono considerate diffamatorie. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore e si inserisce in un procedimento legale che coinvolge anche altri soggetti. La vicenda si inserisce nel quadro delle azioni legali promosse dal ministro in vari casi.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma di avviare azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al ‘caso Minetti’, andate in onda nel corso della puntata della trasmissione 'È sempre carta bianca' del 28 aprile 2026". Come spiega il ministero della Giustizia "si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso ministro) considerate lesive dell'immagine dell'uomo e della istituzione che egli rappresenta. Nel caso di vittoria della causa civile, l'eventuale somma risarcita verrà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Bianca Berlinguer

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