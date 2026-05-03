Caso Minetti Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sull’Uruguay

Il ministro della Giustizia ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione legale contro un giornalista a causa di alcune dichiarazioni fatte in trasmissione televisiva. La causa mira a ottenere un risarcimento per le affermazioni riguardanti questioni legate a un caso giudiziario e a un paese sudamericano. Nei prossimi giorni, saranno avviate le procedure legali per tutelare la reputazione dell’istituzione coinvolta.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, promuoverà “nei prossimi giorni un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma ‘È sempre Cartabianca’, su Rete 4, sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay”, al centro di accertamenti sulla grazia ricevuta dal Quirinale. Lo scrive il Foglio citando fonti qualificate di via Arenula. Secondo il quotidiano “nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sull’Uruguay Notizie correlate Leggi anche: Caso Minetti, dalla Rai lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio dalla Berlinguer. Il conduttore: “Non ho timori” Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successoRoma, 30 aprile 2026 – Lettera di richiamo della Rai al giornalista Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; Caso Minetti, Bocchino: Nordio non ha tutte le responsabilità. Ecco perché Meloni è nervosa; Il caso Minetti riporta il Bunga Bunga nella politica italiana: Meloni in difficoltà; Il caso Minetti divide la politica, per le opposizioni Nordio deve rispondere. Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sul ranchIl ministro della Giustizia Carlo Nordio promuoverà nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Repor ... ansa.it Caso Minetti, Nordio pronto a fare a causa a Sigfrido RanucciIl Foglio: «Il Guardasigilli intraprenderà un'azione risarcitoria contro il conduttore di Report dopo le dichiarazioni sul ranch in Uruguay» ... unionesarda.it Caso Minetti, istituto adozioni Uruguay: “Procedura nel rispetto della legge” Leggi la notizia : https://archivio.lapresse.it/2-portal/galleria_video_dettaglio.phpid_video=613820&a=0 - facebook.com facebook Visto che ci siamo, sempre sul caso Minetti ricorderei anche la Carta di Treviso (firmata da Ordine dei giornalisti e Fnsi), soprattutto nella parte in cui si richiamano i giornalisti a seguire cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori: x.com