Il 6 maggio 2026, il ministro della Giustizia ha annunciato di aver avviato un'azione legale contro Bianca Berlinguer e Mediaset. La causa riguarda una puntata di Cartabianca trasmessa il 28 aprile, in cui si sono verificati i fatti contestati. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un contesto di tensione tra istituzioni e media. Nessun dettaglio sui contenuti specifici della puntata è stato diffuso.

Roma, 6 maggio 2026 – Nuovo scontro tra politica e televisione. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di avviare un’azione legale contro Bianca Berlinguer e Mediaset per una puntata della trasmissione Cartabianca andata in onda il 28 aprile. Il Guardasigilli ha incaricato l’avvocato Giulio Micioni di avviare una causa civile. Al centro della vicenda ci sono alcune dichiarazioni relative al cosiddetto “caso Minetti”, ritenute dal ministro non veritiere e dannose per la sua immagine. Secondo quanto riferito dal Ministero della Giustizia, si tratta di affermazioni che hanno reso necessaria una smentita in diretta da parte dello stesso Nordio durante la trasmissione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Minetti, la durissima decisione del ministro Nordio contro Bianca Berlinguer è appena arrivata

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