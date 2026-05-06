In Uruguay, l’Inau, l’istituto responsabile delle adozioni, è al centro di un’indagine interna. La vicenda ha attirato l’attenzione, ma i dettagli rimangono nascosti tra le ombre di un procedimento ancora in corso. La nebbia che avvolge il caso non si dissolve, lasciando incertezza sulla situazione e sulla reale portata delle accuse. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni o le eventuali conseguenze.

Oltreoceano la nebbia di questo mistero non vuole diradarsi, e resta ancora più fitta attorno all’Inau. Dopo il caso politico esploso in Italia, è stata aperta un’indagine amministrativa interna che durerà settimane. Ad essere ascoltato sarà anche Dario Moreira, il direttore, che secondo alcune fonti è stato rimosso perché s’opponeva all’adozione Cipriani-Minetti A questo punto il dubbio sorge spontaneo, la tragica fine degli avvocati Mercedes Neto e Mario Cabrera – tutori legali del minore adottato da Minetti e Cipriani-, bruciati vivi e senza testimoni, è stato veramente un terribile incidente o ci sta qualcos’altro sotto? I corpi sono stati ritrovati nella loro casa sulle malghe della Sierra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Minetti, indagine interna nell’istituto delle adozioni in Uruguay

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