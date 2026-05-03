Caso Minetti istituto adozioni Uruguay | Procedura nel rispetto della legge

Continuano le indagini sull'istituto di adozioni in Uruguay coinvolto nel caso Minetti, che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità. Le autorità competenti hanno dichiarato che tutte le procedure sono state svolte nel rispetto della legge e stanno esaminando i documenti e le pratiche adottate. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali irregolarità o dettagli specifici del procedimento.

Proseguono le verifiche sul caso Minetti, che negli ultimi giorni ha agitato il dibattito politico. All’ex consigliera regionale lombarda, vicina a Silvio Berlusconi, già condannata in via definitiva a tre anni e undici mesi per peculato e favoreggiamento della prostituzione — pena da scontare in affidamento ai servizi sociali nell’ambito dei procedimenti Ruby bis e Rimborsopoli — era stata concessa la grazia per ragioni umanitarie. Tuttavia, un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano ha riacceso i riflettori sulla vicenda, sollevando interrogativi sul percorso che ha portato al provvedimento, collegato all’adozione di un minore in Uruguay da parte dell’ex igienista dentale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Minetti, istituto adozioni Uruguay: “Procedura nel rispetto della legge” Nicole Minetti, il bambino affidato a un'altra coppia in Uruguay: «La sua cameretta era già pronta» Notizie correlate Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge"L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di... Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge. Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica"L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bimbi sottratti ai genitori: le accuse all’istituto per le adozioni in Uruguay a cui si è rivolta anche Min…; Caso Minetti, in Uruguay dubbi dei media sull’adozione del bambino; Minetti, la Procura uruguayana indaga sull'adozione del bimbo e sugli spostamenti della coppia; Caso Minetti, i legali consegnano le carte alla procura: Ricostruzioni false. Caso Minetti, istituto adozioni Uruguay: Procedura nel rispetto della leggeProseguono le verifiche sul caso Minetti, che negli ultimi giorni ha agitato il dibattito politico. All’ex consigliera regionale lombarda, vicina a Silvio ... lapresse.it Il caso Minetti scoppia anche in Uruguay: le verifiche sull’adozione e la madre naturale scomparsaEmergono stretti rapporti con l'istituto per i minori, e un giornale locale parla di una coppia scavalcata nell'affidamento del bambino ... oggi.it Caso Minetti, difesa: "Avvocata trovata carbonizzata era tutore del minore, aveva detto sì ad adozione" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook Caso Minetti, Meloni sbotta e prorompe in uno sfogo romanesco x.com