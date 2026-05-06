Il caso Romelu Lukaku al Napoli resta al centro dell’attenzione, mentre la società prepara eventuali provvedimenti. Il legale del club ha annunciato che ci saranno azioni ufficiali in risposta alla situazione, senza specificare i dettagli. Nel frattempo, la squadra di Antonio Conte si avvicina alla fine di una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e risultati alterni. La vicenda di Lukaku continua a essere al centro delle discussioni nel calcio italiano.

Mentre gli uomini di Antonio Conte si preparano a chiudere una stagione complicata tra infortuni, risultati altalenanti e futuro in bilico, in casa Napoli il caso Romelu Lukaku continua a far discutere. Oggi, però, il legale del Napoli Mattia Grassani ha chiarito che potremmo già essere ad un punto di non ritorno. Lukaku e i procedimenti pendenti che pesano: parla l’avvocato Grassani. Mattia Grassani, noto avvocato esperto di diritto sportivo e legale del club partenopeo, ha parlato chiaro a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni facili e gettano nuova luce su un rapporto...🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, parla il legale del Napoli: ci saranno provvedimenti, la spiegazione

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Sul caso Lukaku il Napoli valuta “provvedimenti disciplinari”Tempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku non si è presentato all’allenamento del Napoli di stamattina.

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Ranocchia: Caso Lukaku, la vicenda è strana. Ho sentito Conte quest'annoL'ex difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato al quotidiano Il Mattino anche dell'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. areanapoli.it

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