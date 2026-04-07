Quando torna Lukaku a Napoli? Parla Manna | Non siamo contenti Romelu sa che ci saranno delle conseguenze

Lukaku dovrebbe tornare a Napoli dopo aver subito un problema durante la convocazione in nazionale, quando ha avuto un versamento. Il club non si dice soddisfatto della situazione e ha comunicato che ci saranno conseguenze per l’attaccante. Il responsabile del team ha affermato che la situazione è chiara e che Lukaku era in viaggio per la nazionale, ma ha avuto problemi di salute.

“La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento. Con i suoi fisioterapisti in Belgio, ha preferito non andare per allenarsi. È rimasto in Belgio ad allenarsi, contrariamente a quella che era la nostra volontà. Nessuno gli ha proibito o gli avrebbe proibito di lavorare con i suoi fisioterapisti, i suoi dottori, perché è previsto anche dall'accordo collettivo. Noi avremmo voluto confrontarci con lui, avremmo voluto parlarne qui a Napoli, non è avvenuto. Non siamo contenti, il rispetto e l'integrità del gruppo vale più di tutto”. Così Giovanni Manna, ai microfoni di Dazn, ha parlato della situazione di Romelu Lukaku, che al momento resta ancora in Belgio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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