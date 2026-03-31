Sul caso Lukaku il Napoli valuta provvedimenti disciplinari

Il Napoli sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di Romelu Lukaku, che questa mattina non si è presentato all’allenamento programmato. La mancata presenza del calciatore ha generato una reazione immediata da parte della società, che sta analizzando la situazione. Al momento non sono stati annunciati dettagli o decisioni ufficiali riguardo alle conseguenze da adottare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento del Napoli di stamattina. L’attaccante belga è rimasto ad Anversa: il club azzurro oggi lo aspettava a Castel Volturno per l’allenamento come tutto il resto della rosa che non gioca con le Nazionali in questi giorni. Lukaku ha riferito nei giorni scorsi che i medici della Nazionale del Belgio, dove si era presentato in ritiro, gli avevano diagnosticato un’infiammazione con presenza di liquido nel muscolo flessore dell’anca. Si aspettano ora eventuali provvedimenti del club azzurro. In una nota il Napoli comunica che “ il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sul caso Lukaku il Napoli valuta “provvedimenti disciplinari” Articoli correlati Lukaku non si presenta al raduno: il Napoli valuta provvedimenti disciplinariIl club annuncia l’assenza dell’attaccante alla ripresa degli allenamenti e apre alla possibilità di sanzioni. Lukaku non torna a Napoli, comunicato ufficiale: «La società valuta opportuni provvedimenti disciplinari». Cosa succede e le ultime sulla Juvedi Angelo CiarlettaContinua a far discutere il caso Lukaku in casa Napoli, con la società azzurra che ha diramato un comunicato ufficiale. Contenuti utili per approfondire su Sul caso Lukaku il Napoli valuta... Temi più discussi: Caso Lukaku, Garcia e De Bruyne scendono in campo al fianco di Big Rom; Lukaku, linea dura del Napoli: il belga fuori rosa? Intanto il mercato...; Lukaku fuori rosa al Napoli? De Bruyne dice la sua; Napoli, Lukaku per ora resta in Belgio: diplomazie al lavoro, ma adesso rischia di finire fuori rosa. Sul caso Lukaku il Napoli valuta provvedimenti disciplinari(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - In una nota il Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di v ... msn.com La nota ufficiale del Napoli sul caso Romelu LukakuLa società campana ha diramato un comunicato ufficiale sulla situazione dell'attaccante belga. msn.com La Juve cerca il peso massimo da affiancare a Vlahovic: spunta l'ipotesi Big Rom in rotta con il Napoli. #Lukaku #Juve #Calciomercato #Vlahovic #juventusnews24 - facebook.com facebook Romelu #Lukaku non ha risposto alla convocazione del Napoli La nota del club sulla situazione dell'attaccante belga x.com