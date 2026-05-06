Nuovi dettagli emergono nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, con alcune intercettazioni che coinvolgerebbero Andrea Sempio. La notizia ha suscitato attenzione e attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre le indagini continuano a fare passi avanti. Sempio, finora al centro di diverse analisi, torna alla ribalta grazie a queste nuove comunicazioni intercettate. La vicenda prosegue con l’obiettivo di chiarire i fatti e fare luce sulla dinamica del caso.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, con al centro le presunte intercettazioni che coinvolgerebbero Andrea Sempio e che potrebbero aprire scenari investigativi inediti. La criminologa Roberta Bruzzone si è detta profondamente scettica sulla portata dell’audio emerso negli ultimi giorni, definendolo un elemento “da interpretare con estrema cautela” nel contesto dell’indagine. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, l’intercettazione – risalente al 2025 – riporterebbe una conversazione in cui Sempio parlerebbe da solo di una presunta chiamata a Chiara Poggi, di un tentativo di approccio respinto e della visione di video intimi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Garlasco, Sempio intercettato: Roberta Bruzzone rompe il silenzio

Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano: «Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio»

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