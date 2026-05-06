Caso Garlasco Sempio arrivato in procura a Pavia | non risponderà a pm

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia a bordo di un'auto. È stato convocato per un interrogatorio, ma ha deciso di non rispondere alle domande del pubblico ministero. La sua presenza si inserisce nel procedimento giudiziario legato a uno dei casi più seguiti degli ultimi anni nella zona. La procura non ha fornito ulteriori dettagli sull'interrogatorio in corso.

(Adnkronos) – Andrea Sempio – indagato per l’omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi – è entrato in auto in procura a Pavia dove è stato convocato per essere interrogato. Ad attenderlo sia davanti all’ingresso principale che su quello secondario decine di giornalisti e telecamere. La difesa, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno già annunciato ieri che non parlerà. “Considerato che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo” il 38enne commesso in un negozio di telefonia “si avvarrà della facoltà di non rispondere”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

DELITTO DI GARLASCO - Andrea Sempio in PROCURA e il NUOVO SCENARIO

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