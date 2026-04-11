A Islamabad si sono tenuti incontri diretti tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran, i primi dal 1979. Secondo una fonte locale, le discussioni coinvolgono anche altri attori e si svolgono in forma di colloqui trilaterali. Le parti si sono incontrate di persona, senza dettagli sui contenuti trattati o sugli esiti delle conversazioni. L'evento rappresenta la prima occasione di confronto diretto tra le due nazioni in oltre quattro decenni.

Secondo una fonte pakistana, si stanno svolgendo colloqui trilaterali faccia a faccia a Islamabad tra il vicepresidente statunitense JD Vance, l'inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff, il cognato di Trump Jared Kushner, il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il capo dell'esercito pakistano. Lo riporta Al Arabiya citando la Reuters. Se confermati, secondo la Cnn, sarebbero i primi colloqui diretti tra Usa e Iran dalla fondazione della Repubblica islamica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Media, a Islamabad primo faccia a faccia tra Usa e Iran dal 1979

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