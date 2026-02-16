Bordata di Marotta a Saviano | Non so chi sia Palla agli avvocati dopo l' attacco senza precedenti

Marotta ha preso posizione contro Saviano, dichiarando di non conoscere l’autore e attribuendo a quest’ultimo un attacco senza precedenti. La sua reazione arriva dopo le accuse pubbliche e i commenti forti ricevuti sui social, che hanno scatenato un acceso dibattito. Nel frattempo, Bastoni è finito sotto i riflettori per un errore in campo, ma ha affrontato una critica sproporzionata rispetto all’episodio. La vicenda ora passa nelle mani dei legali, mentre sui social si moltiplicano le reazioni.

"Alessandro Bastoni ha fatto un errore ma ha subito una gogna mediatica andata al di là di quando successo. E ricordo che la Juve, con una simulazione in un derby d'Italia del 2021 si qualificò in Champions guadagnando 60-70 milioni.". Si è espresso così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine dell'Assemblea di Lega Serie A. "Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant'anni - prosegue Marotta sul caso calcistico della settimana-. E' un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile perché probabilmente è stato esagerato, legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato da parte dell'arbitro.