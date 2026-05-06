Durante le indagini sul caso Chiara sono stati analizzati i dati trovati sul computer e le prove raccolte in loco. Tra le scoperte, una cartella protetta chiamata albert.zip presente nel dispositivo. È stato identificato un'impronta numero 33 trovata sulle scale di una villa, ma ancora non si conosce a chi appartenga. Questi elementi sono al centro delle verifiche in corso.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva la cartella protetta albert.zip trovata sul PC?. Chi appartiene l'impronta numero 33 rinvenuta sulle scale della villa?. Quali contenuti macabri sono emersi dalle analisi sulla chiavetta USB?. Come influirà la nuova testimonianza di Poggi sul processo?.? In Breve PC condiviso con Andrea Sempio e altri amici come Alessandro Biasibetti.. Analisi digitale rivelano video di vandalismo di Sempio e file albert.zip.. Impronta 33 di Andrea Sempio rinvenuta sulle scale verso la cantina.. Marco Poggi riferisce dettagli sulla villa alle forze dell'ordine il 20 maggio.. Il 16 febbraio 2017, Marco Poggi fornì ai magistrati Mario Venditti e Giulia Pezzino dettagli cruciali sul computer situato nella stanza di Chiara, precisando che il dispositivo apparteneva all’intero nucleo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Chiara: analisi sul PC e impronta sulla scala, nuovi dettagli

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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