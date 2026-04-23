Garlasco consulenza informatica sul pc di Chiara Poggi | Emersi elementi nuovi rappresentano una pista precisa da seguire

Nelle ultime settimane si sono fatte avanti nuove ipotesi legate al caso di una giovane donna trovata morta in una località di provincia. Gli investigatori hanno richiesto una consulenza informatica sul computer della vittima, che ha portato alla luce elementi inediti. Questi dettagli sembrano aprire una strada investigativa diversa rispetto alle precedenti ipotesi, offrendo nuovi spunti di indagine. La procura ha confermato che quanto emerso rappresenta una pista concreta da seguire.

Nelle ultime settimane, diverse nuove ipotesi erano state avanzate nel caso del delitto avvenuto il 13 agosto 2007, dalla macchina avvistata la sera prima dell'omicidio fuori da casa Poggi al ruolo delle sorelle Paola e Stefania Cappa Sul delitto di Garlasco continua a catalizzare l’attenzion.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, consulenza informatica sul pc di Chiara Poggi: "Emersi elementi nuovi, rappresentano una pista precisa da seguire" Notizie correlate Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara PoggiSul caso del delitto di Garlasco continua a tenere banco la consulenza informatica di Paolo Dal Checco, incaricato di analizzare i computer di... Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il "movente"Sono emersi nuovi elementi sul caso del delitto di Garlasco, che riguarderebbero il pc della vittima Chiara Poggi e il possibile movente... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara Poggi; Garlasco, clamorosa svolta informatica: nel pc di Chiara Poggi ci sarebbe il movente; Garlasco in Tv, nel pc di Chiara Poggi anche indizi sul movente: Una nuova pista. Cosa emerge dalla relazione; Delitto di Garlasco: fermi tutti, nel PC di Chiara Poggi non c’è il movente, ma proprio una pista da battere (e ve l’avevamo già detto). Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara PoggiUltime su Garlasco: cosa è emerso dalle indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Alberto Stasi e di Chiara Poggi. virgilio.it Garlasco nuove rivelazioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul computer di Chiara PoggiNuovi sviluppi sul delitto di Garlasco dalle analisi informatiche Nuovi elementi investigativi emergono sul delitto di Garlasco, grazie alla consulenz ... assodigitale.it Il delitto di Chiara Poggi: continua lo scontro tra le consulenze dei periti. A #StorieItaliane si parla dei verbali degli interrogatori e dello scontrino del parcheggio indicato da anni come l’alibi di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della procura di Pa - facebook.com facebook