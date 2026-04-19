Questa settimana nel caso Garlasco si sono verificati diversi sviluppi, tra cui l'analisi di un’impronta invisibile trovata sulla scena del crimine e l’esame approfondito del computer della vittima. Le indagini continuano a concentrarsi su dettagli tecnici e prove raccolte nel corso delle settimane, senza che siano stati annunciati nuovi arresti o conclusioni definitive. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle prossime mosse in un procedimento ancora aperto.

Ci sono casi che non si chiudono mai davvero. Non perché manchi una sentenza — quella c’è, definitiva — ma perché continuano a muoversi sotto la superficie, come se la verità fosse rimasta intrappolata in un punto impreciso della storia, pronta a riemergere ogni volta che qualcuno decide di guardare meglio. Garlasco è esattamente questo: non un cold case, ma un sistema che non smette di produrre domande. L’omicidio di Chiara Poggi, a quasi vent’anni di distanza, torna ancora una volta al centro di un cortocircuito investigativo che mescola genetica, informatica e ricostruzioni mai del tutto stabilizzate. Sullo sfondo resta la condanna definitiva a 16 anni per Alberto Stasi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Garlasco, cosa è successo questa settimana: dall’impronta “fantasma” al PC di Chiara, tutti i nuovi sviluppi

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

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Una raccolta di contenuti

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