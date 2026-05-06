Al centro di un caso legato agli arbitri, alcuni club avrebbero avanzato delle richieste nei confronti dell’ex dirigente responsabile degli arbitri. La situazione sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio, con nuove tensioni che si aggiungono alle questioni già aperte. Non sono stati ancora forniti dettagli specifici sulle pretese, ma la vicenda sta continuando a svilupparsi nel contesto delle dispute tra le parti coinvolte.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, spuntano delle pretese nei confronti di Rocchi da parte di alcuni club. Cosa sta succedendo e cosa dicono le intercettazioni. L’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano si arricchisce di nuovi, scottanti dettagli. Al centro delle indagini condotte dalla Procura di Milano troviamo il cosiddetto caso arbitri, un filone investigativo che mira a fare luce su presunte opacità nella gestione delle designazioni e sui rapporti, talvolta troppo stretti, tra i vertici arbitrali e le società di Serie A. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il nucleo dell’inchiesta si starebbe concentrando su una serie di intercettazioni risalenti a circa un anno fa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso arbitri, spuntano delle ‘pretese’ dei club verso Rocchi: cosa sta succedendo

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