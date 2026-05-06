Caso Afendi | Lecce condanna Sarcinella a 27 anni di reclusione

A Lecce, un uomo è stato condannato a 27 anni di reclusione per aver ucciso un altro uomo in un episodio che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. I giudici hanno escluso la premeditazione, nonostante le accuse, e hanno analizzato come l'imputato sia riuscito a colpire nonostante un precedente attacco subito. La sentenza si basa sulla valutazione delle prove emerse durante il processo e sulle testimonianze raccolte.

? Cosa scoprirai Perché i giudici hanno escluso la premeditazione richiesta dall'accusa?. Come ha fatto l'assassino a colpire nonostante il precedente agguato?. Quali prove hanno confermato la pianificazione del delitto a Casarano?. Cosa comporta l'interdizione perpetua per l'imputato condannato?.? In Breve PM Giovanna Cannarile e Rosaria Petrolo avevano chiesto l'ergastolo per l'omicidio.. Il collegio giudicante è stato presieduto dal magistrato Pietro Baffa.. La vittima era soprannominata L'Immortale ed era stata colpita da tre colpi.. L'agguato avvenne nel centro di Casarano nel marzo del 2024.. La Corte d’Assise di Lecce ha condannato Lucio Sarcinella a 27 anni di reclusione oggi, presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, per l’omicidio di Antonio Amin Afendi avvenuto nel marzo del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Afendi: Lecce condanna Sarcinella a 27 anni di reclusione Notizie correlate Omicidio Afendi, la sentenza: “Fu premeditato”. Inflitti 27 anni all’assassino reo confessoCASARANO - Uccise Antonio Amin Afendi, il 33enne ritenuto a capo di uno dei gruppi criminali smantellati con l’operazione “Fortezza”, in pieno... Caso Petrolini: 24 anni di reclusione e il ritorno ai domiciliari? Cosa sapere Chiara Petrolini rientra a Vignale di Traversetolo con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Omicidio Afendi, la sentenza: Fu premeditato. Inflitti 27 anni all’assassino reo confesso; Omicidio Afendi. Condanna a 27 anni per Lucio Sarcinella; Omicidio Afendi a Casarano: Lucio Sarcinella condannato a 27 anni, evitato l'ergastolo; L’omicidio Afendi a Casarano: condannato a 27 anni l’assassino reo confesso. Omicidio Afendi. Condanna a 27 anni per Lucio SarcinellaArriva la condanna a 27 anni di reclusione per Lucio Sarcinella, 29enne di Casarano, per l’omicidio di Antonio Amin Afendi, 33enne, suo compaesano, detto L’Immortale e ritenuto dagli investigatori u ... leccenews24.it