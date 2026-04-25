Chiara Petrolini è stata riportata ai domiciliari nel suo paese di origine, con l’uso del braccialetto elettronico. Dopo aver trascorso un periodo in carcere, la donna è stata rimessa in libertà condizionata e ora si trova nuovamente a casa, sotto sorveglianza. La vicenda giudiziaria riguarda un procedimento avviato alcuni anni fa, che ha portato alla condanna a 24 anni di reclusione.

? Cosa sapere Chiara Petrolini rientra a Vignale di Traversetolo con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico.. La Corte di assise ha inflitto alla ventiduenne una condanna di 24 anni e tre mesi.. Chiara Petrolini è rientrata nell’abitazione di famiglia a Vignale di Traversetolo dopo la condanna in primo grado della Corte di assise, che ha stabilito una pena di 24 anni e tre mesi. La ventiduenne vive con i genitori e il fratello nella casa dove si sono consumati i fatti oggetto del processo. La misura cautelare, originariamente disposta nel settembre 2024, prevede l’applicazione degli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Petrolini: 24 anni di reclusione e il ritorno ai domiciliari

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