Ostuni vodka nella borraccia durante la gita | 15enne in coma etilico è il secondo caso in pochi giorni

Una gita scolastica si è conclusa con un'emergenza a Ostuni, dove una studentessa di 15 anni è stata trovata in stato di coma etilico dopo aver ingerito vodka nascosta in una borraccia durante l'escursione. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale. Si tratta del secondo caso simile in pochi giorni nella stessa città, che ha portato a interventi di emergenza sul posto.

Notte di paura nella Città Bianca: studentessa perde conoscenza, soccorsi d’urgenza. Una gita scolastica si trasforma in emergenza sanitaria a Ostuni. Una studentessa di 15 anni è finita in coma etilico dopo aver bevuto alcol nascosto in una borraccia. È il secondo episodio in pochi giorni nella stessa località, un dettaglio che riaccende il dibattito sulla sicurezza durante i viaggi d’istruzione. La dinamica: alcol nascosto e malore improvviso. I fatti si sono verificati nella notte tra il 29 e il 30 aprile a Ostuni. La giovane, in gita con l’istituto Corridoni-Campana di Osimo, avrebbe portato con sé un mix di superalcolici nascosto all’interno di una normale borraccia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ostuni, vodka nella borraccia durante la gita: 15enne in coma etilico, è il secondo caso in pochi giorni Notizie correlate Leggi anche: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni Leggi anche: Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni; Gita shock a Ostuni: vodka nella borraccia, studentessa in coma etilico; Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico; BORRACCE ALLA VODKA E OMERTA' IN GITA: 15ENNE DEL CORRIDONI-CAMPANA IN COMA ETILICO. Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad OstuniOSIMO Paura al viaggio d’istruzione del Corridoni-Campana in Puglia. La comitiva in viaggio a Ostuni, nella notte tra martedì e mercoledì, ha vissuto attimi di terrore ... ilmattino.it Vodka nella borraccia: studentessa 15enne in coma etilicoUna serata pensata come momento di svago durante una gita scolastica si è trasformata in un incubo per una studentessa di 15 anni, protagonista di una grave disavventura durante un viaggio a Ostuni co ... trnews.it Una bravata si è presto trasformata in una notte di paura. È accaduto a Ostuni, nel bel mezzo di una gita scolastica. Una studentessa di 15 anni marchigiana è finita in coma etilico dopo aver consumato un ingente quantitativo di alcol di nascosto nella borracci - facebook.com facebook Samantha Lacedonia, morta il primo maggio a 21 anni mentre andava al lavoro a Ostuni x.com