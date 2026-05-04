Ostuni nasconde vodka in una borraccia mentre è in gita con la scuola | 15enne ricoverata in coma etilico

Durante un viaggio scolastico a Ostuni, una studentessa di 15 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni di coma etilico dopo aver bevuto vodka nascosta in una borraccia nella sua stanza d’hotel. La ragazza aveva portato la bevanda alcolica con sé durante l’uscita e l’aveva nascosta per evitare controlli. La situazione ha richiesto il trasferimento immediato in struttura ospedaliera per le cure del caso.