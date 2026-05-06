Casertana il pari col Crotone vale i playoff nazionali Il sogno continua

La Casertana ha concluso la partita con il Crotone in parità, ottenendo così l'accesso ai playoff nazionali di Lega Pro. La squadra ha affrontato una gara complessa, soffrendo nella prima parte, ma nella ripresa è arrivata la rete che ha garantito il passaggio del turno. La qualificazione ai playoff permette alla squadra di proseguire il percorso in questa fase della competizione.

La Casertana pareggia col Crotone e vola alle fasi finali dei play off di Lega Pro. Una gara di sofferenza per i falchi che trovano nella ripresa la rete che regala il passaggio del turno.Una partita di grande sofferenza quella del Pinto. Pronti via e dopo 8’ il Crotone va in vantaggio con Maggio.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Fermana, un pari che vale. Salto ai playoff nazionaliurbania 1 fermana 1 : Casadei, Olivi, Kalombo, Dal Compare, Conti, Bruzzechesse, Triana (39’ s. Leggi anche: Atalanta Under 23, il pari più dolce: l’1-1 col Catania vale i playoff. AlbinoLeffe beffato sul più bello Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Casertana non va oltre il pari col Giugliano e chiude il campionato al quinto posto; Casertana, pari col Giugliano e quinto posto in cassaforte. Ora il Pinto aspetta l’Atalanta U23; Il regolamento del secondo turno fase girone di Serie C: chi passa col pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori; Casertana – Giugliano 1-1: pari e salvezza per i gialloblù, rossoblù quinti. Casertana, il pari col Crotone vale i playoff nazionali. Il sogno continuaLa Casertana pareggia col Crotone e vola alle fasi finali dei play off di Lega Pro. Una gara di sofferenza per i falchi che trovano nella ripresa la rete che regala il passaggio del turno. today.it Casertana, pari col Giugliano e quinto posto in cassaforte. Ora il Pinto aspetta l’Atalanta U23Scopri tutti i dettagli riguardo Casertana, pari col Giugliano e quinto posto in cassaforte. Ora il Pinto aspetta l’Atalanta U23 . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com SERIE C | Crotone, addio Playoff: la Casertana rimonta e vola al turno successivo https://gazzettadelsud.it/p=2205824 - facebook.com facebook Dopo l’1-1 del Pinto contro la Casertana, il tecnico rossoblù analizza l’eliminazione: “Eravamo più giovani e meno esperti” #Sport #Calcio x.com