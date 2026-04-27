Fermana un pari che vale Salto ai playoff nazionali

Nella partita tra Urbania e Fermana, il risultato finale è stato di 1-1. La squadra ospite ha aperto le marcature con un gol di Casadei, mentre il pareggio è arrivato grazie a un gol di Sarli nel finale di gara. La partita si è conclusa con un punto per ciascuna formazione, consentendo alla Fermana di mantenere vive le speranze di accedere ai playoff nazionali. La partita si è disputata senza ulteriori eventi di rilievo e con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo.

urbania 1 fermana 1: Casadei, Olivi, Kalombo, Dal Compare, Conti, Bruzzechesse, Triana (39’ s.t. Vrioni), Manna, Fagotti, Sarli (42’ s.t. D’Urso), Stricker. FERMANA: Blasizza, Scanagatta, Kieling, Barellini, Lischi, Nunzi (36’ s.t Morelli), Marin, Cicareciv, Siculi (15’ s.t. Malafronte), Fofi, Carmona (21’ s.t. Parrasso). All. Gentilini Arbitro: Rosanna D’Ambrosi di Nocera inferiore Reti: Carmona 19’ p.t., Conti 42’ p.t. Ultima giornata ad alta tensione tra Fermana e Urbania, con punti pesanti in palio per entrambe. Il pareggio finale premia la Fermana, che conquista l’accesso diretto ai playoff nazionali, mentre l’Urbania dovrà giocarsi la salvezza nel playout casalingo contro il Chiesanuova.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, un pari che vale. Salto ai playoff nazionali Notizie correlate La Fermana sfida l’Urbania. Obiettivo playoff nazionaliUna settimana in cui l’attenzione mediatica è stata tutta virata sull’extra campo, con le novità importanti che sono arrivate dal fronte societario,... Leggi anche: Atalanta Under 23, il pari più dolce: l’1-1 col Catania vale i playoff. AlbinoLeffe beffato sul più bello Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pari a Urbania, Carmona apre la porta dei playoff nazionali; La Fermana piomba alla fase nazionale (ci rivediamo tra un mese), l’Urbania è penultima; Eccellenza, la Fermana cancella i playoff. Civitanovese retrocessa; ECCELLENZA. La Fermana vince, ma non basta è seconda. Fermana, un pari che vale. Salto ai playoff nazionaliL’Urbania dovrà giocarsi la salvezza nel playout casalingo contro il Chiesanuova. Le reti arrivano nel primo tempo: apre Carmona, poi replica Conti. ilrestodelcarlino.it Tra Fermana e Montegranaro un pari che non scontenta nessunoUna splendida cornice di pubblico e due reti a far da cornice ad un derby che tornava in Eccellenza dopo tantissimi anni. Tanti i tifosi arrivati da Fermo che non hanno mancato di sostenere la squadra ... ilrestodelcarlino.it I VERDETTI - L'ultima giornata, oltre alla retrocessione diretta della Civitanovese, ha decretato la salvezza del Matelica (festa biancorossa dopo il 2-2 col Tolentino) e la mancata disputa dei playoff in virtù dei 12 punti di vantaggio della Fermana seconda in cla - facebook.com facebook