Atalanta Under 23 il pari più dolce | l’1-1 col Catania vale i playoff AlbinoLeffe beffato sul più bello

L'Atalanta Under 23 ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Catania, risultato che le ha garantito l'accesso ai playoff di Serie C per il terzo anno consecutivo. La partita si è disputata in casa, con la squadra allenata da Bocchetti che ha concluso la stagione all’undicesimo posto in classifica. Nel frattempo, l’AlbinoLeffe è stato eliminato in una fase più avanzata della competizione.

Caravaggio. Missione compiuta. Per il terzo anno consecutivo l’ Atalanta Under 23 stacca il pass per i playoff di Serie C: decisivo il pareggio casalingo contro il Catania che vale l’undicesimo posto in classifica per la squadra allenata da Bocchetti. La prima frazione si sviluppa su ritmi piuttosto elevati con la prima grande occasione per il Catania che matura al 13? quando Vismara si oppone al tentativo di Cicerelli. Prima dell’intervallo, però, passano i nerazzurri: Ghislandi fa le prove generali al 39? con un colpo di testa che non trova il bersaglio, ma quattro minuti più tardi è proprio lui a stappare la partita su perfetta imbeccata di Cassa.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Mattia Furlani beffato sul più bello ai Mondiali di Atletica: argento per l’azzurro, vince BaldéMattia Furlani secondo ai Mondiali di atletica di Torun alle spalle del portoghese Baldé. Fiorentina: pari con l’Inter (1-1). Prima soffre poi sfiora la vittoria. E Vanoli, sul più bello, toglie Kean. PagelleFIRENZE – Poteva firmare, la Fiorentina, alla vigilia, per un pareggio contro l’Inter. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: U23, domenica con il Catania; Sorrento contro Atalanta U23 risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Tabellino partita Atalanta U23 vs Catania; Atalanta U23-Catania: così in campo. Atalanta Under 23, il pari più dolce: l’1-1 col Catania vale i playoff. AlbinoLeffe beffato sul più belloUltima giornata dalle emozioni contrastanti per le bergamasche: nerazzurri ai playoff dopo il pari interno con gli etnei, mentre i seriani cadono in casa dell'Alcione e si fermano ad un passo dal trag ... bergamonews.it ATALANTA U23-CATANIA: formazioni ufficiali, Cicerelli in campo e con la fascia da capitanoLe formazioni ufficiali di Atalanta Under 23 e Catania, avversarie allo stadio Comunale di Caravaggio (BG) per la 38/a giornata del girone C di Serie C. Mister Toscano conferma la linea difensiva a ... tuttocalciocatania.com Catania FC. . Atalanta Under 23-Catania Mister Toscano #CataniaFC - facebook.com facebook Atalanta Under 23-Catania 38ª Giornata - Girone C - Serie C Sky Wifi Domenica 26 Aprile Stadio “Comunale” - Caravaggio (Bergamo) Ore 18:00 #CataniaFC x.com