Maltrattamenti in famiglia a Viterbo arrestato un uomo per ripetute violenze contro la ex compagna
A Viterbo, un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver picchiato ripetutamente la ex compagna, causandole ferite e paura. La donna aveva già denunciato episodi di violenza, ma lui continuava a minacciarla e a seguirla ovunque. Durante l’arresto, gli agenti hanno trovato anche alcuni oggetti che l’uomo aveva usato per intimidire le vittime.
Un arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino extracomunitario è stato fermato dopo che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe minacciato e aggredito ripetutamente la compagna e un altro uomo, generando in entrambi uno stato di ansia e paura tali da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita. Maltrattamenti in famiglia a Viterbo L'arresto è avvenuto nella giornata del 9 febbraio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Viterbo ha eseguito la misura cautelare nei confronti dell'uomo.
Maltrattamenti in famiglia. Violenze e minacce alla compagna. Scene di terrore davanti ai figli
L'articolo affronta il tema dei maltrattamenti in famiglia, evidenziando le violenze e le minacce che avvengono tra partner.
Oria, maltrattamenti in famiglia: 25enne arrestato. Compagna e figlie in località protetta
A Oria, un uomo di 25 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Maltrattamenti aggravati in famiglia: assolto 47 enne facebook
