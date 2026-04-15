Maltrattamenti in famiglia | arrestato 37enne dopo anni di violenze

Nel pomeriggio di ieri, 14 aprile 2026, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni a San Nicola la Strada. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento restrittivo, dopo che si sono verificati anni di violenze all’interno di un nucleo familiare. L’uomo è stato condotto nella propria abitazione, dove era già stato coinvolto in precedenti episodi legati a maltrattamenti.

Il pomeriggio di ieri, 14 aprile 2026, si è concluso con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a San Nicola la Strada, dove i Carabinieri hanno condotto un uomo di 37 anni presso la sua dimora. La misura, disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, interrompe il percorso criminale di un residente di San Marco Evangelista, già noto alle autorità, colpevole di violenze sistematiche ai danni della propria ex moglie nel triennio compreso tra il 2023 e il 2025. L’uomo dovrà scontare una condanna definitiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione in regime di arresti domiciliari. La cronologia delle violenze e l’intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltrattamenti in famiglia: arrestato 37enne dopo anni di violenze Schiaffi in testa e tirate di capelli alla moglie davanti ai figli piccoli - TG Plus NEWS Venezia Notizie correlate Pimonte, arrestato 37enne per maltrattamenti in famigliaMisura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico dopo le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata Eseguita la misura... Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia per 38 anni, arrestato dopo la condanna Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Picchia (per l'ennesima volta) la compagna: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia; Arrestato per maltrattamenti in famiglia finisce ai domiciliari; Maltrattamenti in famiglia e lesioni, arriva la condanna per un 48enne: dovrà scontare oltre tre anni di carcere; Castellaneta (TA), aggredisce la convivente: 42enne arrestato per maltrattamenti in famiglia. 56enne si barrica in casa a Roma col figlio e chiede 20mila euro all'ex moglie, poi le ruba l'auto: arrestatoUn uomo di 56 anni è stato arrestato a Roma per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni della ex moglie. virgilio.it Ardea, doppio arresto per maltrattamenti in famiglia: due uomini in manette, attivato il Codice RossoI Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato due uomini per maltrattamenti in famiglia in distinti interventi avvenuti nell'arco di pochi giorni. castellinotizie.it Un presunto sistema illecito fatto di corruzione, maltrattamenti e gestione fraudolenta di società sarebbe stato messo in atto ai danni degli anziani ospiti della rsa “Casa Caterina” di Adelfia. È quanto ipotizza la Procura di Bari, che ha disposto sette decreti di pe - facebook.com facebook L'ex compagno di Chiara Balistreri, condannato per maltrattamenti e lesioni, esce dal carcere: «Se mi succede qualcosa mi avrete sulla coscienza» x.com