Parmigiano Reggiano alla conquista del Giappone nella fiera Foodex

Da ilrestodelcarlino.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parmigiano Reggiano è presente alla 51ª edizione di Foodex Japan, la principale fiera del settore food & beverage in Asia. La manifestazione si svolge presso il Tokyo Big Sight e durerà fino al 13 marzo. La partecipazione al salone è organizzata dal Consorzio del formaggio, che promuove il prodotto nel mercato giapponese. La fiera attira espositori e visitatori da tutta la regione.

Il Parmigiano Reggiano conquista il Giappone: il Consorzio è presente alla 51ª edizione di Foodex Japan, il principale salone del food & beverage asiatico, che si tiene presso il Tokyo Big Sight da oggi al 13 marzo. In un contesto che vede la partecipazione di circa 2.500 espositori provenienti da 70 Paesi e un’affluenza attesa di oltre 75.000 visitatori, il Consorzio conferma il Giappone come mercato d’elezione in Asia, con circa 800 tonnellate esportate all’anno. Durante i giorni di fiera, il Consorzio ha in programma una serie di incontri strategici con le principali catene di retailer presso il proprio stand (W1-AA24 - West 1 Hall) per illustrare la nuova strategia di riconoscibilità del prodotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parmigiano reggiano alla conquista del giappone nella fiera foodex
© Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano Reggiano alla conquista del Giappone nella fiera Foodex

Articoli correlati

Consorzio del Parmigiano Reggiano. Mps sostiene il credito al settoreBanca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano hanno sottoscritto un nuovo protocollo di intesa, per "rafforzare...

Leggi anche: Masterchef in Emilia tra passatelli, cotoletta alla bolognese e Parmigiano Reggiano. E per Bruno Barbieri gli gnocchi di Jonny sono “sbiavdi”

Tutti gli aggiornamenti su Parmigiano Reggiano

Temi più discussi: Parmigiano Reggiano alla conquista del Giappone nella fiera Foodex; Il Parmigiano Reggiano conquista Tokyo: la Dop protagonista a Foodex Japan tra cultura e innovazione; Parmigiano Reggiano protagonista in Giappone della fiera Foodex; Il meglio del formaggio italiano conquista il Wisconsin: parmigiano, stracchino e burrata sotto i riflettori.

Il Parmigiano Reggiano conquista Tokyo: il Re dei formaggi protagonista a Foodex JapanIl Parmigiano Reggiano conquista il Giappone: il Consorzio è presente alla 51esima edizione di Foodex Japan, il principale salone del food & beverage asiatico, che si tiene al Tokyo Big Sight dal 10 a ... gazzettadiparma.it

Parmigiano Reggiano protagonista in Giappone della fiera FoodexREGGIO EMILIA – Il Parmigiano Reggiano conquista il Giappone: il Consorzio è presente alla 51ª edizione di Foodex Japan, il principale salone del food & beverage asiatico, che si tiene nel Tokyo Big S ... reggionline.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.