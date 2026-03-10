Parmigiano Reggiano alla conquista del Giappone nella fiera Foodex

Il Parmigiano Reggiano è presente alla 51ª edizione di Foodex Japan, la principale fiera del settore food & beverage in Asia. La manifestazione si svolge presso il Tokyo Big Sight e durerà fino al 13 marzo. La partecipazione al salone è organizzata dal Consorzio del formaggio, che promuove il prodotto nel mercato giapponese. La fiera attira espositori e visitatori da tutta la regione.

Il Parmigiano Reggiano conquista il Giappone: il Consorzio è presente alla 51ª edizione di Foodex Japan, il principale salone del food & beverage asiatico, che si tiene presso il Tokyo Big Sight da oggi al 13 marzo. In un contesto che vede la partecipazione di circa 2.500 espositori provenienti da 70 Paesi e un'affluenza attesa di oltre 75.000 visitatori, il Consorzio conferma il Giappone come mercato d'elezione in Asia, con circa 800 tonnellate esportate all'anno. Durante i giorni di fiera, il Consorzio ha in programma una serie di incontri strategici con le principali catene di retailer presso il proprio stand (W1-AA24 - West 1 Hall) per illustrare la nuova strategia di riconoscibilità del prodotto.