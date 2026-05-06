Case popolari a Finale Emilia | polemica per il nuovo regolamento

A Finale Emilia è scoppiata una polemica riguardo al nuovo regolamento per le case popolari, che potrebbe portare alla perdita della residenza per alcuni assegnatari. La questione è al centro di un acceso dibattito, mentre la Corte Costituzionale ha deciso di mettere in discussione il precedente regolamento, sollevando dubbi sulla sua validità. La discussione riguarda principalmente come viene calcolato il punteggio e chi rischia concretamente di perdere l’abitazione.

? Cosa scoprirai Chi rischia davvero di perdere la casa a causa del nuovo punteggio?. Perché la Corte Costituzionale ha messo in discussione il vecchio regolamento?. Come cambieranno le graduatorie per chi vive a Finale Emilia da anni?. Quali sono i nuovi requisiti minimi per accedere alle case popolari?.? In Breve L'assessora Melara difende la scelta basata sulla necessità reale del richiedente.. Il nuovo regolamento richiede tre anni di residenza o stabilità lavorativa regionale.. La giunta cita l'illegittimità costituzionale del vecchio criterio di residenza storica.. Le opposizioni Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia contestano il nuovo punteggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Case popolari a Finale Emilia: polemica per il nuovo regolamento Notizie correlate Oristano: 28 milioni per il nuovo volto delle case popolariL’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato stamattina, nella sede di Area in via Tempio, il piano RinnovArea volto alla... Case popolari a Sabaudia, dopo 13 anni arriva il nuovo bando per l’assegnazione: regole e criteriSabaudia, 18 febbraio 2026 – Dopo tredici lunghi anni il bando per l’assegnazione delle case popolari a Sabaudia è stato aggiornato e definito nei...