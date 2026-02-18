Case popolari a Sabaudia dopo 13 anni arriva il nuovo bando per l’assegnazione | regole e criteri

A Sabaudia, il Comune ha riaperto il bando per le case popolari dopo tredici anni, rispondendo alle numerose richieste dei residenti che aspettano da tempo un alloggio. Il ritardo, causato da lunghe procedure burocratiche, ha lasciato molte famiglie in attesa di una risposta concreta. Questa volta, il nuovo avviso introduce regole più chiare e criteri più trasparenti per assegnare gli alloggi.

Sabaudia, 18 febbraio 2026 – Dopo tredici lunghi anni il bando per l'assegnazione delle case popolari a Sabaudia è stato aggiornato e definito nei criteri. Con delibera di Giunta dello scorso 29 dicembre, sono state definite, nero su bianco, regole e criteri per l'accesso alle case popolari, disponibili a Sabaudia. Un provvedimento atteso da tempo che rimette ordine nelle procedure e definisce con chiarezza chi può fare domanda e a quali condizioni. "Il nuovo bando è un passo importante per la nostra Comunità. Dopo anni di attesa, finalmente abbiamo regole chiare che garantiscono trasparenza e correttezza nell'assegnazione degli alloggi popolari dell'Ater.

