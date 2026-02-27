Immobiliare com’è andata nel 2025 | Milano è ancora la città più cara per comprare e affittare

Nel 2025, il mercato immobiliare in Italia ha visto Milano mantenere il primato come città più costosa per acquisti e affitti. Immobiliare.it ha condotto un’analisi dettagliata sul settore residenziale, confrontando i dati di quest’anno con quelli del 2024 e delle stagioni precedenti. La ricerca offre uno sguardo sulle tendenze che hanno caratterizzato il settore nel corso dell’anno.

Immobiliare.it ha analizzato il mercato residenziale in Italia nel 2025, e lo ha messo a confronto con il 2024 e con gli anni precedenti. Guardando ai singoli mercati metropolitani, a Milano si nota un rialzo dei prezzi di vendita pari al 2,2%: rimane la città più cara d'Italia, con un costo medio di 5.551 €mq. È però Firenze la città con l'incremento più significativo dei prezzi su base annua (+7,9%), seguita da Roma (+6,9%). Crescite rilevanti anche a Bari (+5,5%) e Bologna (+5%), mentre Messina e Reggio Calabria sono i soli grandi centri ad aver evidenziato diminuzioni, seppur lievi, nell'ultimo anno, registrando rispettivamente un -0,7% e un -0,9%.