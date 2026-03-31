Case nelle città termali prezzi in crescita | Bormio la più cara Ischia crolla fino al -38%

Secondo un’analisi di Immobiliare.it Insights, i prezzi delle case nelle città termali sono aumentati in quasi tutte le principali destinazioni nell’ultimo anno. Tra queste, Bormio si conferma come la località più costosa, mentre Ischia registra un calo dei prezzi fino al -38%. Questi dati riflettono le variazioni di mercato nelle aree termali italiane.

Secondo un’analisi di Immobiliare.it Insights, i prezzi delle case nelle città termali sono aumentati in quasi tutte le principali destinazioni nell’ultimo anno. Tra le località con gli incrementi più evidenti figurano Montegrotto Terme e San Pellegrino Terme, entrambe con un aumento del 13% su base annua nei prezzi di vendita. L’interesse verso queste destinazioni è legato a diversi fattori, tra cui la qualità della vita, l’offerta turistica e il valore storico delle strutture termali. Le città termali più care e più economiche. Bormio si conferma la località termale più costosa in Italia. Il prezzo medio per l’acquisto supera i 5.600 euro al metro quadro, mentre per l’affitto si arriva a circa 29,4 euro al metro quadro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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