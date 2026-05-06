Case di comunità | 2.800 accessi nei primi open day ce ne saranno altri

Da genovatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026, è stato chiesto alla Giunta l’esito degli open day delle case di comunità che si sono svolti il 18 e 19 aprile. In quei due giorni, circa 2.800 persone hanno partecipato alle visite e alle prestazioni gratuite messe a disposizione con accesso libero. Sono previsti ulteriori eventi simili in futuro.

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026 Matteo Campora (Vince Liguria) ha chiesto alla Giunta quale sia stato l'esito degli open day delle case di comunità di sabato 18 e domenica 19 aprile con offerta di visite e prestazioni gratuite ad accesso libero.Secondo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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