Case di comunità | 2.800 accessi nei primi open day ce ne saranno altri

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026, è stato chiesto alla Giunta l’esito degli open day delle case di comunità che si sono svolti il 18 e 19 aprile. In quei due giorni, circa 2.800 persone hanno partecipato alle visite e alle prestazioni gratuite messe a disposizione con accesso libero. Sono previsti ulteriori eventi simili in futuro.

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026 Matteo Campora (Vince Liguria) ha chiesto alla Giunta quale sia stato l'esito degli open day delle case di comunità di sabato 18 e domenica 19 aprile con offerta di visite e prestazioni gratuite ad accesso libero.Secondo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Can Miami Land The NEXT SUPERSTAR TE Notizie correlate Leggi anche: Sanità, open day alle case di comunità per conoscere i servizi offerti Liguria, salute gratis per tutti: open day nelle Case della ComunitàLa Regione Liguria organizza per il 18 e 19 aprile un evento di apertura straordinaria delle Case della Comunità, offrendo prestazioni sanitarie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Case di comunità e contratto da dipendenti, ecco le richieste dei medici sulla sanità; Medici di famiglia per riempire le Case di comunità e dal pediatra fino a 18 anni; Il pastrocchio delle Case di comunità. Schillaci lavora alla riforma: manca il personale, protestano i medici; Cgil del Veneto: le case di comunità non saranno pronte entro il termine del 30 giugno. Il pastrocchio delle Case di comunità. Schillaci lavora alla riforma: manca il personale, protestano i mediciDopo 2 miliardi di fondi del Pnrr, a due mesi dall’apertura, rischiano di restare vuote. Oggi solo 66 su 1.715 sono operative h24. Vertice al ministero sulla ... huffingtonpost.it Seregno, inaugurata la nuova Casa di Comunità: servizi potenziati per 69mila cittadiniInaugurata la Casa di Comunità di Seregno, completamente rinnovata con fondi PNRR e già pienamente operativa. Oltre 16mila prelievi annui, 1.200 pazienti in carico e nuovi servizi per la sanità territ ... mbnews.it Dataroom di Milena Gabanelli. . L’obiettivo della riforma dei medici di famiglia è far lavorare i medici di famiglia nelle 1.038 Case della Comunità finanziate con 2 miliardi di euro del Pnrr. I vantaggi per i cittadini sarebbero notevoli: potranno rivolgersi a struttur - facebook.com facebook Case di Comunità, sono 2.800 i cittadini che hanno partecipato agli Open day di aprile nelle cinque ASL x.com