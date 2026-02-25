Alloggi a canone calmierato Vacchi FdI all’attacco | Solo una goccia nel deserto

Vacchi di FdI critica il progetto comunale di 46 alloggi a canone calmierato, ritenendolo insufficiente. La causa è l’ampia domanda di case popolari che supera di gran lunga le risorse disponibili. L’esponente politico sottolinea che questa iniziativa rappresenta solo una minima parte delle esigenze abitative della città. Nei quartieri si percepisce già una crescente insoddisfazione tra chi aspetta da anni una casa adeguata. La discussione continua su come affrontare il problema.

Il progetto del Comune di mettere a disposizione 46 alloggi nell’ambito del piano regionale ‘ Sfitto zero ’ scatena le prime polemiche politiche. In vista della pubblicazione del bando, che apre la possibilità di presentare domanda per case a canone calmierato destinate alla cosiddetta ‘fascia grigia’, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi, solleva dubbi sull’efficacia reale dell’intervento. Nella lettura dell’esponente di opposizione, infatti, la gestione del Municipio "appare tardiva e numericamente insufficiente – sottolinea Vacchi –. Quarantasei alloggi per un’intera città sono una goccia nel deserto e non affrontano minimamente l’emergenza abitativa che molti cittadini vivono quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

