Case Latina in controtendenza | prezzi degli affitti in calo

A Latina, i prezzi degli affitti delle case sono diminuiti nel mese di aprile, mentre nel resto del Paese si registra un aumento. La tendenza al ribasso nel capoluogo pontino si contrappone all’andamento generale del mercato immobiliare nazionale, che continua a crescere in questa fase. La variazione interessa principalmente le zone centrali e periferiche della città, dove si sono registrate le flessioni più significative.

Latina in controtendenza. Nel capoluogo pontino in calo i prezzi degli affitti delle case mentre il mercato nel Paese prosegue la sua fase di crescita anche nel mese di aprile. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi di Idealista, infatti i canoni di locazione sono aumentati dell’1,4% su base.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Case green ed efficienti, Fit for?55 rischia di alzare i prezzi degli affitti in ItaliaLa transizione ecologica passa anche attraverso l'efficienza energetica delle case private. Piccola buona notizia: prezzi della benzina in calo. Ma un marchio va in controtendenzaPrezzi medi dei carburanti in lieve calo questa mattina: lo segnala Staffetta Quotidiana osservando come tre delle quattro principali compagnie... Aggiornamenti e dibattiti Casa, Lombardia in controtendenza: costano di più le case in vendita rispetto a quelle in affittoMilano, 13 novembre 2025 – I prezzi delle case in vendita sono cresciuti più degli affitti in Lombardia: +5,3% il valore del mattone da acquistare, +2,6% la spesa per il canone di locazione. ilgiorno.it Case, in Europa i prezzi corrono. Ma l’Italia va in controtendenzaRoma, 7 gennaio 2025 – I prezzi delle case sono eccessivi, si sente dire ovunque. Eppure, il rapporto Housing in Europe 2025 di Eurostat racconta una realtà meno scontata: tra il 2010 e il 2024, ... quotidiano.net