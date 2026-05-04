A Bologna, i canoni di affitto continuano a salire, registrando un aumento dello 0,8% nel primo trimestre dell'anno e un incremento dello 1,3% ad aprile. Il costo medio di un bilocale si aggira intorno ai 700 euro al mese, con variazioni tra le diverse zone della città. Le richieste di affitto sembrano mantenere un trend in crescita, secondo i dati raccolti dal mercato immobiliare locale.

Bologna, 4 maggio 2026 – Canoni d’affitto ancora in crescita a Bologna: +1,3% ad aprile. Un dato in controtendenza rispetto alle altre grandi città come Milano, Roma e Napoli: sotto le Due Torri gli affitti salgono ancora e arrivano a 17,3 euro al metro quadrato di media, quindi poco più di 650 euro al mese per un monolocale e quasi 900 euro per un bilocale. La città più cara è Milano con 23,3 euro al metro quadrato, dato però stabile rispetto alla primavera dello scorso anno. Questi sono i dati dell’ultimo report dell'ufficio studi del portale Idealista. In Italia i canoni di locazione sono aumentati dell'1,4% su base mensile, portando il valore medio nazionale a 15 euro al metro quadro, nuovo massimo storico dall'inizio delle rilevazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti alle stelle a Bologna, aumenta ancora il canone delle case: ecco quanto costa un bilocale

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