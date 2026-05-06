Casargo 600 euro alle famiglie per ogni bimbo nato nel 2025
Il Comune di Casargo ha approvato un nuovo incentivo destinato alle famiglie residenti nel paese che hanno avuto un bambino nel 2025. Si tratta di un contributo di 600 euro in buoni spesa, riservato a chi ha dato il benvenuto a un nuovo membro tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno. La misura mira a sostenere le famiglie nel periodo immediatamente successivo alla nascita.
Seicento euro in buoni spesa per chi ha allargato la famiglia nel 2025: il Comune di Casargo ha istituito il "Bonus nascita", un contributo destinato alle famiglie residenti nel piccolo centro della Valsassina che hanno accolto un figlio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno. La.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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