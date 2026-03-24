In questo comune in provincia di Como fino a 389 euro alle famiglie per ogni nuovo nato

Una comunità che cresce e prova a sostenere le famiglie fin dal primo giorno. A Cantù, sabato mattina 21 marzo 2026, nella cornice di Villa Calvi, si è svolta la cerimonia simbolica di consegna del “Bonus di benvenuto ai nuovi nati 2025” a un campione rappresentativo di famiglie. L’iniziativa, introdotta nel 2021, è destinata ai genitori dei bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e residenti in città. Anche quest’anno il contributo si traduce in un sostegno economico concreto: circa 389 euro per ciascun nucleo familiare. Ad accogliere le famiglie è stata l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia, Isabella Girgi, che ha sottolineato il valore del progetto:"Il bonus di benvenuto si inserisce in un percorso più ampio per creare un contesto accogliente e favorevole alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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