Bonus bebè mille euro alle famiglie in difficoltà per ogni bimbo nato in Sicilia

Mille euro per ogni nuovo nato in Sicilia. L'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l'avviso per l'erogazione del "bonus bebè" destinato ai nuclei familiari residenti nell'Isola che hanno un Isee inferiore ai 10 mila euro. Le istanze dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla nascita tenendo conto delle scadenze: 20 maggio 2026 per le richieste relative al il primo semestre e 20 novembre 2026 per quelle relative al secondo semestre. Per i nati dal primo ottobre 2026, le richieste rientreranno nel primo semestre del 2027. “Con questa misura - dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani, con delega ad interim per l'assessorato - confermiamo un impegno concreto a favore di chi vive in condizioni di maggiore fragilità economica. Sostenere la natalità significa investire nel futuro della nostra comunità, rimuovendo gli ostacoli economici che possono incidere sulla scelta di diventare genitori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

