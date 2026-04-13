L’inedito di Fabrizia Ramondino al Teatro Vascello dal 14 aprile

Dal 14 aprile, al Teatro Vascello, sarà presentato un nuovo spettacolo dedicato a Fabrizia Ramondino. L’evento mette in scena un testo inedito che riflette il suo modo di concepire il teatro e la scrittura. La rappresentazione si propone di esplorare il suo approccio alla narrazione e alla creazione letteraria, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sulla sua figura come autrice della contemporaneità.

Uno spettacolo per celebrare l'eredità letteraria di Fabrizia Ramondino. Un inedito che porta in scena il suo teatro della mente e la mette in luce come autrice della contemporaneità L’inedito diFabrizia Ramondino,Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, sarà alTeatro Vascellodal14al19 aprile. Lo spettacolo, diretto daMario Martone, vedrà in scenaLino Musella,Iaia Forte,Tania Garibba,Giorgio Pinto,India SantellaeMatteo De Luca. Un compositore dall’interno della sua stanza si rivolge alla realtà esterna. Gli strumenti musicali e gli affetti più cari, figure cardine del suo mondo interiore, vengono scagliati fuori dal suo monologare.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’inedito di Fabrizia Ramondino al Teatro Vascello dal 14 aprile L’inedito di Ramondino al Teatro VascelloCosa: Messa in scena di Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, un testo totalmente inedito scritto da Fabrizia Ramondino, con la... Leggi anche: Uno spettacolo per celebrare l’eredità letteraria di Fabrizia Ramondino