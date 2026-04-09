L’inedito di Ramondino al Teatro Vascello

Da ezrome.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Vascello è in scena uno spettacolo che presenta un testo inedito scritto da Fabrizia Ramondino, intitolato

Cosa: Messa in scena di Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, un testo totalmente inedito scritto da Fabrizia Ramondino, con la prestigiosa regia e le scene a cura di Mario Martone. Dove e Quando: L’evento avrà luogo presso il Teatro Vascello, situato in Via Giacinto Carini 78 a Monteverde, Roma, da martedì 14 fino a domenica 19 aprile. Perché: Per immergersi in un autentico “teatro della mente”, in cui l’intensità della scrittura di un’autrice precorritrice prende vita attraverso un cast eccezionale, esplorando con coraggio sentieri autobiografici e affettivi. Nel panorama culturale della capitale, la stagione teatrale primaverile si arricchisce di un appuntamento di assoluto rilievo per tutti gli amanti della grande drammaturgia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - L’inedito di Ramondino al Teatro Vascello

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