Al Teatro Vascello è in scena uno spettacolo che presenta un testo inedito scritto da Fabrizia Ramondino, intitolato

Cosa: Messa in scena di Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, un testo totalmente inedito scritto da Fabrizia Ramondino, con la prestigiosa regia e le scene a cura di Mario Martone. Dove e Quando: L’evento avrà luogo presso il Teatro Vascello, situato in Via Giacinto Carini 78 a Monteverde, Roma, da martedì 14 fino a domenica 19 aprile. Perché: Per immergersi in un autentico “teatro della mente”, in cui l’intensità della scrittura di un’autrice precorritrice prende vita attraverso un cast eccezionale, esplorando con coraggio sentieri autobiografici e affettivi. Nel panorama culturale della capitale, la stagione teatrale primaverile si arricchisce di un appuntamento di assoluto rilievo per tutti gli amanti della grande drammaturgia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’inedito di Ramondino al Teatro Vascello

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Vanessa Scalera in scena dall’8 al 12 aprile al Teatro Vascello di Roma con LA SORELLA MIGLIORE x.com

#vanessascalera in scena dall’8 al 12 aprile al #teatrovascello di Roma con LA SORELLA MIGLIORE Vanessa Scalera sarà in scena dall’8 al 12 aprile al Teatro Vascello di Roma con LA SORELLA MIGLIORE di Filippo Gili. In scena con lei anche Alessandro - facebook.com facebook