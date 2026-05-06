Questa mattina a Casaluce, un gruppo di persone ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Vittorio Emanuele, causando momenti di tensione tra clienti e dipendenti. Secondo quanto riferito, i malviventi hanno portato a termine una rapina, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Non sono ancora noti dettagli sulle modalità dell’assalto né eventuali conseguenze per le persone presenti.

Momenti di forte paura questa mattina a Casaluce, dove un gruppo di malviventi ha assaltato l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele. I banditi, entrati in azione armati di taglierino, hanno fatto irruzione all’interno della struttura seminando il panico tra clienti e dipendenti. Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero riusciti a impossessarsi di una somma di denaro piuttosto limitata prima di darsi alla fuga. L’episodio ha provocato grande agitazione tra le persone presenti: almeno due cittadini, colti dal forte spavento, hanno accusato un malore. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, allertati subito dopo la rapina, che hanno prestato le cure necessarie ai due cittadini sotto choc.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casaluce, rapina all’ufficio postale di via Vittorio Emanuele: attimi di tensione

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