Rapina all' ufficio postale | fermato un giovane di 19 anni

Un giovane di 19 anni è stato fermato in relazione alla rapina avvenuta nell’ufficio postale di Qualiano il 27 aprile. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato, che ora è sotto indagine. L’episodio ha suscitato l’interesse delle autorità, che stanno verificando i dettagli della vicenda. La persona fermata è stata condotta in caserma per ulteriori accertamenti.

È un ragazzo di 19 anni il principale indiziato della rapina all'ufficio postale di Qualiano del 27 aprile scorso. I carabinieri della sezione di Giugliano hanno fermato il giovane, incensurato, dopo una complessa attività investigativa: passate al setaccio le telecamere anche dei Comuni.🔗 Leggi su Napolitoday.it MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate Rapina all’ufficio postale, 19enne fermato dai CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente... Rapina ufficio postale invece di andare a scuola: fermato 13enne armato di pistola giocattoloEssendo troppo giovane per essere imputabile, la procura dei minori ha trasferito in una comunità il giovane rapinatore entrano nell'ufficio delle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina con pistola in posta, presi poco dopo il colpo: quattro fermi a Milano; Erba, rapina all'ufficio postale: minacciano le impiegate con una pistola e un coltello, quattro arresti della polizia; Piateda, rapina con coltello da macellaio alle Poste: cliente sventa il colpo; Tentata rapina all’ufficio postale di Piateda, arrestato un 59enne. Rapina all'ufficio postale di Qualiano: 19enne incensurato arrestato dai carabinieriI carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente indiziato di una rapina commessa il 27 aprile scorso ai ... ilmattino.it Rapina all'ufficio postale: fermato un giovane di 19 anniIl colpo è avvenuto a Qualiano il 27 aprile. Il presunto colpevole rintracciato grazie ai filmati di videosorveglianza ... napolitoday.it Infermiere estrae bisturi e rapina donna in strada: preso in provincia di Napoli. Ecco chi è - facebook.com facebook Rapina cinque negozi in un mese, arrestato un uomo di 34 anni x.com