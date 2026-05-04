Giornata internazionale delle ostetriche | incontri per donne incinta e neomamme

In occasione della giornata internazionale dedicata alle ostetriche, sono stati organizzati sette punti informativi lungo il percorso davanti al consultorio. Questi spazi sono stati pensati per offrire supporto e informazioni alle donne in gravidanza e alle neomamme, affrontando diverse tematiche legate alla maternità. L'iniziativa ha coinvolto professionisti del settore che hanno incontrato le partecipanti, fornendo chiarimenti e consigli pratici.

Sette pit stop allestiti davanti al Consultorio e dedicati ad altrettante tematiche rivolte alle neomamme e alle donne in dolce attesa. L’evento si terrà domani, dalle 10 alle 17 davanti all’ingresso del Consultorio di Arezzo, all’interno dell’area del Pionta, in occasione della Giornata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate L'ospedale di Novara apre le porte per la Giornata internazionale delle ostetricheIn occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, che ricorre il 5 maggio, l'ospedale "Maggiore della Carità" di Novara promuove un ricco... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata internazionale dell'Ostetrica; Giornata internazionale delle ostetriche dedicata a donne in dolce attesa e neomamme; ASL Bari celebra la Giornata Internazionale delle Ostetriche; Giornata internazionale delle ostetriche dedicata a donne in dolce attesa e neomamme. Giornata internazionale dell'ostetrica, incontri in consultori e ospedaliPer la Giornata internazionale dell'ostetrica momenti di informazione e prevenzione in consultori familiari, ospedali e sedi territoriali della Asl Lanciano Vasto Chieti. (ANSA) ... ansa.it Giornata internazionale dell’Ostetricia, incontri negli ospedali e nei consultoriAsl Lanciano. La Giornata internazionale dell’ostetrica 2026 diventa un’occasione di informazione, prevenzione e incontro nei consultori familiari, negli ospedali e ... abruzzolive.it In occasione della Giornata Internazionale dell’#Ostetrica, le ostetriche della Sala Parto dell’ospedale di Portogruaro, insieme alle colleghe del Consultorio Familiare #ULSS4, organizzano una giornata speciale dedicata a famiglie, donne e futuri genitori. - facebook.com facebook Oggi è la Giornata internazionale dei vigili del fuoco. Il mio pensiero va a tutti i vigili del fuoco che stanno lavorando da giorni per spegnere il terribile incendio sul monte Faeta. #InternationalFirefighters Day. #Faeta x.com