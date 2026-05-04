Giornata internazionale delle ostetriche | incontri per donne incinta e neomamme

Da arezzonotizie.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata internazionale dedicata alle ostetriche, sono stati organizzati sette punti informativi lungo il percorso davanti al consultorio. Questi spazi sono stati pensati per offrire supporto e informazioni alle donne in gravidanza e alle neomamme, affrontando diverse tematiche legate alla maternità. L'iniziativa ha coinvolto professionisti del settore che hanno incontrato le partecipanti, fornendo chiarimenti e consigli pratici.

Sette pit stop allestiti davanti al Consultorio e dedicati ad altrettante tematiche rivolte alle neomamme e alle donne in dolce attesa. L’evento si terrà domani, dalle 10 alle 17 davanti all’ingresso del Consultorio di Arezzo, all’interno dell’area del Pionta, in occasione della Giornata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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