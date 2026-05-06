Casal di Principe | interdittiva su imprenditore e appalti da 300mila euro

A Casal di Principe un'ordinanza interdittiva ha interessato un imprenditore coinvolto in appalti per circa 300 mila euro. Si indaga sui soggetti coinvolti negli appalti di San Marcellino e sui legami tra i contratti recenti e precedenti attivi con Bidognetti. La questione riguarda anche le modalità di affidamento e le relazioni tra le imprese coinvolte nelle attività di costruzione e ristrutturazione.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti coinvolti negli appalti di San Marcellino?. Come si collegano i nuovi contratti ai vecchi legami con Bidognetti?. Quali servizi pubblici rischiano il blocco dopo questa interdittiva?. Perché i magistrati hanno riaperto il fascicolo sui flussi finanziari?.? In Breve Appalti ITL e comune di San Marcellino superano i 300 mila euro.. Indagini ricollegano l'imprenditore ai servizi funebri del clan Bidognetti.. Nuova misura segue precedenti vicende giudiziarie risalenti al 2019.. Provvedimento del 5 maggio 2026 impatta subappalti e servizi essenziali.. Un imprenditore di 61 anni residente a Casal di Principe è stato colpto da un’interdittiva antimafia che scava tra vecchi legami e nuovi appalti, toccando anche l’area di San Marcellino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casal di Principe: interdittiva su imprenditore e appalti da 300mila euro Notizie correlate Cartier da 8mila euro, Vuitton e un canale da 300mila euro al mese: le anomalie di Zeudi Di Palma su Twitch300mila euro al mese e regali di lusso: i numeri di Zeudi Di Palma su Twitch sfidano ogni statistica. Salento, imprenditore sommerso dalle difficoltà economiche: il giudice cancella 300mila euro di debiti«I suoi redditi non gli permettono e non gli permetteranno di pagare i debitori». Contenuti e approfondimenti Si parla di: Interdittiva antimafia a noto imprenditore di CASAL DI PRINCIPE. Dalle accuse sulle pompe funebri del boss Bidognetti, agli appalti da oltre 300 MILA EURO tra S.MARCELLINO, ITL e non solo. Interdittiva antimafia a noto imprenditore di CASAL DI PRINCIPE. Dalle accuse sulle pompe funebri del boss Bidognetti, agli appalti da oltre 300 MILA EURO tra S.MARCELLINO, ITL ...Interdittiva antimafia a noto imprenditore di CASAL DI PRINCIPE. Dalle accuse sulle pompe funebri del boss Bidognetti, agli appalti da oltre 300 MILA EURO tra S.MARCELLINO, ITL e ... casertace.net Santangelo lancia a Casal di Principe il tour della Commissione Anticamorra«Con la visita informale a Casal di Principe ho lanciato il tour tra i beni confiscati non assegnati della Regione Campania che effettueremo con la ... napolivillage.com