Cartier da 8mila euro Vuitton e un canale da 300mila euro al mese | le anomalie di Zeudi Di Palma su Twitch
Zeudi Di Palma, nota streamer su Twitch, ha attirato l'attenzione per i suoi ricavi mensili di circa 300mila euro e per i regali di lusso ricevuti durante le dirette. Tra i prodotti di alta gamma regalati, sono stati segnalati un orologio Cartier dal valore di 8mila euro e borse Vuitton. Le sue entrate e i regali sono stati oggetto di indagine, sollevando interrogativi sul metodo di guadagno e sulla provenienza di tali somme.
300mila euro al mese e regali di lusso: i numeri di Zeudi Di Palma su Twitch sfidano ogni statistica. Con soli 22mila follower supera il numero di abbonati del “re” Blur. Chi sono i finanziatori del suo successo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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