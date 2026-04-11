Cartier da 8mila euro Vuitton e un canale da 300mila euro al mese | le anomalie di Zeudi Di Palma su Twitch

Zeudi Di Palma, nota streamer su Twitch, ha attirato l'attenzione per i suoi ricavi mensili di circa 300mila euro e per i regali di lusso ricevuti durante le dirette. Tra i prodotti di alta gamma regalati, sono stati segnalati un orologio Cartier dal valore di 8mila euro e borse Vuitton. Le sue entrate e i regali sono stati oggetto di indagine, sollevando interrogativi sul metodo di guadagno e sulla provenienza di tali somme.