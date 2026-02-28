Salento imprenditore sommerso dalle difficoltà economiche | il giudice cancella 300mila euro di debiti

Un ex imprenditore di Melissano, in Salento, aveva accumulato debiti superiori a 300mila euro. Il Tribunale ha deciso di cancellare tutto il debito, ritenendo che i suoi redditi attuali e futuri non siano sufficienti per coprirli. La decisione riguarda un procedimento legale avviato per la gestione dei debiti dell’imprenditore.

«I suoi redditi non gli permettono e non gli permetteranno di pagare i debitori». Il Tribunale cancella debiti per oltre 300mila euro ad un ex imprenditore di Melissano (Lecce). Applicando la norma sulla cosiddetta «esdebitazione del sovraindebitato incapiente» prevista nel nuovo codice sulla disciplina fallimentare, il giudice ha eliminato le esposizioni che il contribuente aveva verso l'Agenzia delle entrate e verso alcune società finanziarie. Nel corso della procedura è stato accertato un debito di 303mila euro, dei quali 250mila euro nei confronti dello Stato. I debiti derivavano dalla precedente attività imprenditoriale dell'uomo.