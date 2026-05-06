Casal del Marmo nuovo agente indagato nell’inchiesta per torture nel carcere minorile

A Casal del Marmo, nel carcere minorile di Roma, il numero di agenti penitenziari indagati è salito a undici. Le accuse riguardano presunte violenze ripetute su detenuti di età compresa tra i 15 e i 19 anni. L’indagine sulla struttura prosegue, con le autorità che stanno verificando i fatti e raccogliendo testimonianze. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini.

Sale a undici il numero degli agenti penitenziari indagati per ripetute violenze su detenuti tra i 15 e i 19 anni nel carcere di Casal del Marmo a Roma. Spunta anche una nuova vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Presunte torture nel carcere minorile di Casal del Marmo: l’esposto di Antigone ha dato il via all’inchiestaIl 7 luglio scorso Antigone aveva depositato un esposto in procura nel quale raccontava le presunte violenze subite da ragazzini reclusi nel carcere... Violenze e torture nel carcere minorile Casal del Marmo, indagati 10 agentiDieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono indagati a vario titolo per torture, lesioni e falsi ideologici in un’inchiesta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari a Casal del Marmo, barista ferito a un piede. La vittima: Hanno cercato di rapinarmi; Torture al carcere di Casal del Marmo, gli agenti indagati salgono a dodici; Violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, un altro agente indagato; È stato presentato Fuori, il progetto culturale di reinserimento sociale per i giovani detenuti di Casal del Marmo. Violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, un altro agente indagatoL'inchiesta ipotizza i reati di tortura e lesioni: salgono a 11 gli appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti nell'inchiesta ... roma.corriere.it Spari a Casal del Marmo, barista ferito a un piede. La vittima: Hanno cercato di rapinarmiI colpi di pistola, le urla e poi il sangue che ha macchiato di rosso l'asfalto. Spari, nella notte di mercoledì 29 aprile, si sono uditi in zona Casal del Marmo, a Roma. Vittima un uomo di 38 anni, t ... romatoday.it Torture al carcere di Casal del Marmo, gli agenti indagati salgono a dodici roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Sulmona, i minori accusati di violenza sessuale su una ragazzina raccontano le presunte torture subite nel carcere minorile di Casal del Marmo #ilcentro #violenzaSessuale #ragazzina #abruzzo #Cronaca - facebook.com facebook