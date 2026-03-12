Presunte torture nel carcere minorile di Casal del Marmo | l’esposto di Antigone ha dato il via all’inchiesta

Il 7 luglio scorso, un'organizzazione ha presentato un esposto in procura riguardante presunte violenze sui minorenni detenuti nel carcere di Casal del Marmo a Roma. L'esposto descrive episodi di torture che si sarebbero verificati all’interno della struttura. Di conseguenza, è stata avviata un’inchiesta per approfondire le accuse e verificare la situazione reale nel carcere minorile.

Il 7 luglio scorso Antigone aveva depositato un esposto in procura nel quale raccontava le presunte violenze subite da ragazzini reclusi nel carcere minorile romano di Casal del Marmo. Erano varie settimane che eravamo stati raggiunti dalle prime segnalazioni e ne avevamo informato la garante comunale delle persone private della libertà, che ha avuto un ruolo fondamentale nel far sì che l’inchiesta oggi esplosa andasse avanti. “Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata”; ”mi ha lanciato addosso dei libri e mi ha fatto sdraiare sul lettino, togliere i pantaloni e gli slip. Poi mi ha minacciato di tagliarmi le palle, ha preso una forbice e l’ha avvicinata al mio testicolo destro facendomi uscire del sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

